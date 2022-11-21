Россияне за прошедшие сутки обстреляли Украину более 60 раз, — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке за сутки сообщил, что за предыдущие сутки оккупационная российская армия обстреляла Украину более 60 раз, пишет УНН.
Детали
Начались 271 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.
Цитата
"За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и произвел более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские ракетные удары подверглись объектам гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области", — говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ за предыдущие сутки отразили атаки россиян в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.