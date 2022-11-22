Враг на Запорожье постоянно наносит удары с территории атомной станции - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Запорожская область за минувшие сутки подверглась более 80 вражеским обстрелам, российские оккупанты целили в инфраструктуру. Враг постоянно наносит удары с территории атомной станции, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во вторник, 22 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксирован 81 обстрел, подавляющая часть из которых по объектам инфраструктуры. К счастью, жертв среди мирного населения нет. Враг постоянно наносит удары с территории атомной станции", - сообщил Старух.
Детали
Глава ОВА подчеркнул, что "наши героические парни продолжают сдерживать нашествие врага".
Кроме того, Старух сообщил о ситуации с отоплением. По его словам, теплая погода предоставила дополнительное время громадам завершить закупку и выдачу топливных материалов населению. "А в Энергодаре энергетики перевели реакторы в состояние горячей остановки, что позволяет на минимальном уровне запустить систему отопления. Но этот шаг поможет только при текущих погодных условиях для поддержания систем, в случае понижения температуры этого не хватит", - указал глава ОВА.
Также Старух сообщил, что "захватчик похитил 559 украинских граждан, 219 из которых до сих пор находятся в заложниках". "В условиях такого давления люди эвакуируются в Запорожье, но за день это удалось только 78 людям, из которых 11 детей", - отметил чиновник.
Дополнение
Российские войска в ночь на 21 ноября обстреляли ракетами С-300 жилые дома в двух селах в Запорожской области.