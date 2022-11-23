Оккупанты атаковали роддом на Запорожье: умер младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области, передает УНН.
Цитата
"Ночью русские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, только что появившийся на белый свет", — написал Старух.
На места работают спасатели.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области. Русские попали в пункт выдачи гуманитарной помощи, погиб социальный работник, ранены.