ВСУ отразили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов Донбасса — Генштаб

Детали

Начались 273 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Мария в Донецкой области.

По уточненной информации, 21 ноября текущего года, в Запорожской области, подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе населенного пункта Пологи, кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Недалеко от Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Погиб новорожденный младенец.