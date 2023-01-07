Российские оккупанты планируют мобилизовать в Горловке две тысячи человек - ЦНС

Цитата

“В Горловке перед военкоматами поставлен план мобилизовать 2000 человек. Для этого в городе уже сейчас увеличено количество патрулей”, — пишет ЦНС.

Детали

Отмечается, что в рамках подготовки к новой волне мобилизации на оккупированных территориях с госслужащих снимают бронирование.

На захваченных территориях Донетчины местное руководство заменили приезжими россиянами. При этом инспекторам сообщено, что с них снята бронь.

Кроме этого, ЦНС пишет, что во временно оккупированном Крыму охранные компании начали готовить “добровольцев типа казаков”.

Добавим

В Горловке оккупанты существенно сократили срок выдачи российских паспортов.