Российские оккупанты планируют мобилизовать в Горловке две тысячи человек - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Во временно оккупированной Горловке Донецкой области российские захватчики планируют мобилизовать две тысячи человек для войны против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“В Горловке перед военкоматами поставлен план мобилизовать 2000 человек. Для этого в городе уже сейчас увеличено количество патрулей”, — пишет ЦНС.
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Отмечается, что в рамках подготовки к новой волне мобилизации на оккупированных территориях с госслужащих снимают бронирование.
На захваченных территориях Донетчины местное руководство заменили приезжими россиянами. При этом инспекторам сообщено, что с них снята бронь.
Кроме этого, ЦНС пишет, что во временно оккупированном Крыму охранные компании начали готовить “добровольцев типа казаков”.
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В Горловке оккупанты существенно сократили срок выдачи российских паспортов.