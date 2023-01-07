Російські окупанти планують мобілізувати у Горлівці дві тисячі людей – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області російські загарбники планують мобілізувати дві тисячі людей для війни проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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“В Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів”, — пише ЦНС.
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Зазначається, що в рамках підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання.
На захоплених територіях Донеччини місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь.
Крім цього, ЦНС пише, що в тимчасово окупованому Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців типу казаків”.
Додамо
В Горлівці окупанти суттєво скоротили термін видачі російських паспортів.