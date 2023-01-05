В Горлівці окупанти суттєво скоротили термін видачі російських паспортів

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«Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле російської федерації. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків російської федерації.

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На окупованих територіях Херсонської області ворог змушує літніх людей отримувати російські паспорти.