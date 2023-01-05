В Горлівці окупанти суттєво скоротили термін видачі російських паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На Донеччині окупанти намагаються прискорити примусову інтеграцію окупованих територій до правового поля рф. Про це свідчить інформація оприлюднена Генеральним штабом ЗСУ, повідомляє УНН.
Цитата
«Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле російської федерації. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб», - йдеться у повідомленні.
Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків російської федерації.
Додамо
На окупованих територіях Херсонської області ворог змушує літніх людей отримувати російські паспорти.