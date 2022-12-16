На окупованих територіях Херсонщини рашисти змушують літніх людей отримувати російські паспорти - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян. Зокрема, рашисти змушують літніх людей отримувати російське громадянство. Про це УНН пише з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
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Так, окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області.
Під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.
Окрім цього, в тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам.
У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство російської федерації.
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