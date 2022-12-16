На оккупированных территориях Херсонщины рашисты заставляют пожилых людей получать российские паспорта - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты ограничивают права и свободы гражданских граждан. В частности, рашисты заставляют пожилых людей получать российское гражданство. Об этом УНН пишет со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Так, оккупанты ограничивают права и свободы гражданских на временно занятой территории Херсонской области.
Под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.
Кроме того, во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам.
В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации.
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