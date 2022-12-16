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На оккупированных территориях Херсонщины рашисты заставляют пожилых людей получать российские паспорта - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. На временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты ограничивают права и свободы гражданских граждан. В частности, рашисты заставляют пожилых людей получать российское гражданство. Об этом УНН пишет со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Так, оккупанты ограничивают права и свободы гражданских на временно занятой территории Херсонской области.

Под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Кроме того, во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам.

В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации.

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