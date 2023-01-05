В Горловке оккупанты существенно сократили срок получения российских паспортов

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«Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле российской федерации. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток», - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов российской федерации.

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На оккупированных территориях Херсонской области враг заставляет пожилых людей получать российские паспорта.