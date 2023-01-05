В Горловке оккупанты существенно сократили срок получения российских паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Донецкой области оккупанты пытаются ускорить принудительную интеграцию оккупированных территорий в правовое поле РФ. Об этом свидетельствует информация обнародованная Генеральным штабом ВСУ, сообщает УНН.
Цитата
«Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле российской федерации. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток», - говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов российской федерации.
Добавим
На оккупированных территориях Херсонской области враг заставляет пожилых людей получать российские паспорта.