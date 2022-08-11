Российские оккупанты обстреляли Марганец
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Марганец. Об этом в Telegram сообщил председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.
Цитата
"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
Напомним
Оккупанты обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую шромады Сумской области. В общей сложности зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии.