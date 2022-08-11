Окупанти обстріляли 6 громад Сумської області: пожежа знищила поле пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли 6 громад області. Про це інформує УНН.
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Окупанти обстріляли Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади Сумської області. Загалом зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.
Як зазначив голова ОВА, обійшлося без людських втрат, але є руйнування та втрата врожаю.
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"Внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12:00 знищено пожежею поле пшениці, що належить приватному підприємству. Крім того, через артобстріл в м. Білопілля опівдні пошкоджені два житлові будинки", - написав Живицький.
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