Оккупанты обстреляли 6 общин Сумской области: пожар уничтожил поле пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли 6 общин области. Об этом информирует УНН.
Детали
Оккупанты обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии.
Как отметил глава ОВА, обошлось без человеческих потерь, но есть разрушение и потеря урожая.
Цитата
"В результате артиллерийского обстрела Новослободской общины около 12:00 уничтожено пожаром поле пшеницы, принадлежащее частному предприятию. Кроме того, из-за артобстрела в г. Белополье в полдень повреждены два жилых дома", - написал Живицкий.
Напомним
В Генштабе не подтвердил причастность ВСУ к взрывам на аэродроме "Зябровка".