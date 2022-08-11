Оккупанты обстреляли 6 общин Сумской области: пожар уничтожил поле пшеницы

Детали

Оккупанты обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии.

Как отметил глава ОВА, обошлось без человеческих потерь, но есть разрушение и потеря урожая.

Цитата

"В результате артиллерийского обстрела Новослободской общины около 12:00 уничтожено пожаром поле пшеницы, принадлежащее частному предприятию. Кроме того, из-за артобстрела в г. Белополье в полдень повреждены два жилых дома", - написал Живицкий.

Напомним

В Генштабе не подтвердил причастность ВСУ к взрывам на аэродроме "Зябровка".