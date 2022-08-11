В Генштабе не подтвердил причастность ВСУ к взрывам на аэродроме "Зябровка"

Цитата

“Да, действительно на аэродроме “Зябровка” были взрывы. Накануне были подобные взрывы на аэродроме Саки. Конечно, каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение имело бы целью, пытался бы “звездочку” ... пририсовать себе. Но в настоящее время мы имеем лишь те факты, которые комментируют министерство обороны беларуси и министерство обороны россии”, – подчеркнул Громов.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В беларуси заявили, что во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание.

Как стало известно, в россии после взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава.