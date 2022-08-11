У Генштабі не підтвердив причетність ЗСУ до вибухів на аеродромі “Зябрівка”

Цитата

“Так, дійсно на аеродромі “Зябрівка” були вибухи. Напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки. Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ мав би на меті, намагався б “зірочку” ... прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують міністерство оборони білорусі і міністерство оборони росії”, – наголосив Громов.

Доповнення

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи. У білорусі заявили, що під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталося її загоряння.

Як стало відомо, у росії після вибухів на аеродромах “Саки” та “Зябрівка” очікуються нові кадрові рішення стосовно керівного складу.