Після вибухів на аеродромах “Саки” та “Зябрівка” кремль може змінити військовий керівний склад - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У росії тривають репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил російської федерації через провали стратегічних планів на українському напрямку. Після вибухів на аеродромах “Саки” та “Зябрівка” очікуються нові кадрові рішення стосовно керівного складу. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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“Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь в плануванні “спеціальної військової операції”, відсторонені від виконання службових обов’язків та перебувають під слідством. З урахуванням вибухів, що відбулися останнім часом на аеродромах “Саки” та “Зябрівка”, очікуються нові кадрові рішення стосовно керівного складу”, – сказав представник Генштабу.
Деталі
За словами Громова, у росії тривають репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил російської федерації через провали стратегічних планів на українському напрямку.
За наявними даними, міністр оборони рф сергій шойгу та начальник генерального штабу збройних сил російської федерації генерал валерій герасімов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово- політичного керівництва.
Доповнення
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в районі білоруського аеродрому "Зябрівка" в ніч з 10 на 11 серпня пролунали вибухи. У білорусі заявили, що під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталося її загоряння.
9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи. Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.