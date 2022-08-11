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После взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" кремль может сменить военный руководящий состав - Генштаб

Киев • УНН

 • 234602 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

После взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" кремль может сменить военный руководящий состав - Генштаб

Цитата

“Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании “специальной военной операции”, отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием. С учетом взрывов, произошедших в последнее время на аэродромах “Саки” и “Зябровка”, ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава”, – сказал представитель Генштаба.

Детали

По словам Громова, в россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

По имеющимся данным, министр обороны рф сергий шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации генерал валерий герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В беларуси заявили, что во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание.

9 августа, во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.

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