Російські окупанти обстріляли Марганець
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Марганець. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Марганець. Знову. Перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.
Інформація про руйнування та постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську шромади Сумської області. Загалом зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.