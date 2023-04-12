Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область: два человека ранены, за их жизнь борются медики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Враг обстрелял поселок на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ранения получили мужчина и женщина, оба в тяжелом состоянии, передает УНН.
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"Враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковщины. Сегодня российские оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - написал глава ОГА.
По предварительной информации, ранения получили гражданский мужчина 40 лет и 30-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь.
Ранее
Российские войска продолжают обстреливать четыре района Харьковской области, за прошедшие сутки из-за падения российского беспилотника загорелось поле, два человека подорвались на взрывчатке.