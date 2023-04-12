Російські окупанти обстріляли Харківщину: двоє осіб поранені, за їх життя борються медики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ворог обстріляв селище на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поранення отримали чоловік та жінка, обоє у важкому стані, передає УНН.
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"Ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - написав голова ОВА.
За попередньою інформацією, поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка. Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.
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