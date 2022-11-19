Российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине

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"Снова российские оккупанты били по Никопольщине. Днем дважды обстреляли район из РСЗО, выпустив более двух десятков снарядов. Попали по Покровской и Марганецкой общинам. Люди невредимые, это главное", - отметил он.

Напомним

Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты выпустили в сторону Никопольского района более 60 снарядов.