Российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Оккупанты вчера днем дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Снова российские оккупанты били по Никопольщине. Днем дважды обстреляли район из РСЗО, выпустив более двух десятков снарядов. Попали по Покровской и Марганецкой общинам. Люди невредимые, это главное", - отметил он.
Напомним
Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты выпустили в сторону Никопольского района более 60 снарядов.