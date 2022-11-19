Російські окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Окупанти вчора вдень двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Знову російські окупанти гатили по Нікопольщині. Вдень двічі обстріляли район з РСЗВ, випустивши понад два десятки снарядів. Поцілили по Покровській та Марганецькій громадам. Люди неушкоджені, це головне", - зазначив він.
Нагадаємо
Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти випустили у бік Нікопольського району понад 60 снарядів.