Российские самолеты начали патрулировать Черное море на фоне учений НАТО

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы", - сообщил Астафьев.

По его словами, в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

"Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения позволит не допустить возможных инцидентов с участием гражданских кoраблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО", - отметил Астафьев.

Отмечено, что по инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019. В них примут участие Болгария, США, Великобритания, Украина, Греция, Северная Македония, Канада и Италия, всего - до 6 тыс. человек. Цель учений - совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.

Напомним, на Балтике начались масштабные военно-морские учения НАТО - Baltops-2019.

Также напомним, что крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве.