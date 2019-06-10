Російські літаки почали патрулювати Чорне море на тлі навчань НАТО

"Літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 ВКС Росії здійснили переліт на один з оперативних аеродромів, дислокованих у Краснодарському краї. Після дозаправки паливом екіпажі А-50 приступили до виконання завдань з контролю радіолокаційної обстановки в повітряному просторі в зоні кордону РФ над чорноморським узбережжям Криму та Кубані. Польоти авіації ВКС Росії проводяться на тлі масштабних навчань НАТО, які проходять на території ряду причорноморських держав Східної Європи", - повідомив Астаф'єв.

За його словами, в повітряному просторі над нейтральними водами Чорного моря супровід літака ДРЛВ А-50 ВКС Росії забезпечують винищувачі Су-27СМ3 об'єднання ВПС і ППО ПВО.

"Контроль обстановки повітряними засобами дальнього виявлення дозволить не допустити можливих інцидентів за участю цивільних кoраблів і повітряних суден, які можуть випадково опинитися в зоні навчань збройних сил країн НАТО", - зазначив Астаф'єв.

Зазначено, що з ініціативи НАТО у травні-червні на території Болгарії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії та Північної Македонії проходить серія багатонаціональних і національних навчань, які пов'язані між собою - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 і Swift Response - 2019. У них візьмуть участь Болгарія, США, Великобританія, Україна, Греція, Північна Македонія, Канада та Італія, всього - до 6 тис. чоловік. Мета навчань - вдосконалення оперативних спроможностей та сумісності підрозділів.

Нагадаємо, на Балтиці розпочалися масштабні військово-морські навчання НАТО - Baltops-2019.

Також нагадаємо, що великомасштабні маневри Gelezinis Vilkas 2019 за участю близько 4 тис. військовослужбовців з 10 країн і понад 1 тис. одиниць техніки почалися в суботу в Литві.