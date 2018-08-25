Российские корабли "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" провели боевые учения в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Фрегаты Черноморского флота России “Адмирал Григорович” и “Адмирал Эссен”, которые осуществляют переход из Севастополя в Средиземное море, провели боевые учения в Черном море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа Минобороны России, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в настоящее время экипажи кораблей проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
"Осуществляя переход морем, корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки флота в Черном море", - говорится в сообщении.
По информации российского ведомства, экипажи фрегатов совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировку по поиску и слежения за подводной лодкой. Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов кораблей, проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.
Как сообщал УНН, ВВС Британии заявили о перехвате российских Су-24 над Черным морем, РФ отрицает.