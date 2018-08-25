Російські кораблі “Адмірал Григорович” і “Адмірал Ессен” провели бойові навчання в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Фрегати Чорноморського флоту Росії «Адмірал Григорович» і «Адмірал Ессен», які здійснюють перехід із Севастополя в Середземне море, провели бойові навчання в Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Південного військового округу Міноборони Росії, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі Міноборони РФ, у даний час екіпажі кораблів проходять чорноморські протоки Босфор і Дарданелли.
"Здійснюючи перехід морем, кораблі виконали комплекс корабельних бойових навчань на полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією російського відомства, екіпажі фрегатів спільно з екіпажами вертольотів Ка-27ПЛ відпрацювали завдання по злетам і посадкам на палубу кораблів, провели тренування з пошуку та стеження за підводним човном. Паралельно, з метою перевірки злагодженості роботи всіх систем авіаційних комплексів кораблів, проведені тренування корабельних розрахунків, що забезпечують польоти вертольотів.
Як повідомляв УНН, ВПС Британії заявили про перехоплення російських Су-24 над Чорним морем, РФ заперечує.