Российские хакеры атаковали Польшу 2,5 млн раз за полгода

Издание отмечает, что Запад только сейчас с ужасом осознает, что новое русское кибероружие угрожает его интересам. В Великобритании хотят узнать, насколько Москва повлияла на исход референдума по Brexit в июне прошлого года.

"У меня есть простое сообщение для России: мы знаем, что вы делаете. Вы не выиграете", - предупредила премьер-министр страны Тереза ​​Мэй.

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Правительство Испании тоже осознало, что Москва стоит за пропагандой в Интернете, которая убедила большую часть мировой общественности относительно поддержки каталонских националистов. Прокурор Роберт Мюллер завершает расследование относительно влияния России на победу Дональда Трампа в США, продвигая "черный образ" Хиллари Клинтон в сети. То же самое произошло с французами, когда в мае Елисейский дворец попыталась взять Марин Ле Пен, пишет издание.

"Это только начало. В этом противостоянии будет все больше и больше грязных игр", - рассказал Александр Рар, один из немногих западных экспертов, который имеет доступ к ближайшим соратникам Владимира Путина.

Как отмечет издание, стратегия России в киберпространстве основана на двух столпах. "С одной стороны, с помощью социальных сетей, лидеров общественного мнения, дружественных порталов Кремль распространяет ложную информацию. С другой стороны, российские хакеры получают стратегическую информацию и даже пытаются парализовать ключевую для безопасности государства инфраструктуру", - говорится в статье.

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"Потенциал России в киберпространстве сравним с возможностями США и Китая. Москва не нуждается в сильной экономике и может полагаться на передовые информационные технологии. И использовать их таким образом, как не могли бы демократические страны", - считает эксперт, старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмюэль Чарап.

Отмечается, что российские хакеры также очень активны в Польше: за последние полгода они провели 2,5 миллиона атак на цели в стране.

"Это уже не холодная война... это начало очень жаркой войны", - говорится в статье.

Напомним, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявил, что Канада и другие страны НАТО должны больше делать для того, чтобы противостоять растущему и все более изощренному использованию Россией кибероружия.