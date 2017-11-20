Російські хакери атакували Польщу 2,5 млн разів за півроку

Видання зазначає, що Захід лише зараз з жахом усвідомлює, що нова російська кіберзброя загрожує його інтересам. У Великій Британії хочуть дізнатися, наскільки Москва вплинула на результат референдуму щодо Brexit у червні минулого року.

"У мене є просте повідомлення для Росії: ми знаємо, що ви робите. Ви не виграєте", - попередила прем'єр-міністр країни Тереза ​​Мей.

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Уряд Іспанії теж усвідомив, що Москва стоїть за пропагандою в Інтернеті, яка переконала більшу частину світової спільноті щодо підтримки каталонських націоналістів. Прокурор Роберт Мюллер завершує розслідування щодо впливу Росії на перемогу Дональда Трампа в США, просуваючи "чорний образ" Хілларі Клінтон в мережі. Те ж саме відбулося з французами, коли в травні Єлисейський палац спробувала взяти Марін Ле Пен, пише видання.

"Це лише початок. У цьому протистоянні буде все більше і більше брудних ігор", - розповів Александр Рар, один з небагатьох західних експертів, який має доступ до найближчих соратників Володимира Путіна.

Як зазначає видання, стратегія Росії в кіберпросторі заснована на двох стовпах. "З одного боку, за допомогою соціальних мереж, лідерів громадської думки, дружніх порталів Кремль поширює неправдиву інформацію. З іншого боку, російські хакери отримують стратегічну інформацію і навіть намагаються паралізувати ключову для безпеки держави інфраструктуру", - йдеться в статті.

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"Потенціал Росії у кіберпросторі можна порівняти з можливостями США і Китаю. Москва не потребує сильної економіки і може покладатися на передові інформаційні технології. І використовувати їх таким чином, як не могли б демократичні країни", - вважає експерт, старший науковий співробітник дослідницької корпорації RAND Семюель Чарап.

Відзначається, що російські хакери також дуже активні в Польщі: за останні півроку вони здійснили 2,5 мільйона атак на цілі в країні.

"Це вже не холодна війна... це початок дуже гарячої війни", - йдеться в статті.

Нагадаємо, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявив, що Канада та інші країни НАТО повинні більше робити для того, щоб протистояти використанню Росією кіберзброї, яке зростає і розвивається.