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Российские бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД дальностью более 6500 километров

Киев • УНН

 • 1850276 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. После визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на аэродром Кневичи в приморском крае рф российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД. Об этом говорится в видео минобороны рф, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Несет ракету Х-БД с дальностью более 6500 километров", - сказал командующий дальней авиацией ВКС россии генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время визита Кима на аэродром.

Детали

По его словам, грузоподъемность самолета "составляет 100 тонн". В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на Ту-160 установлены две кассеты из шести ракет.

Издание напоминает, что первые сообщения о разработке крылатой ракеты Х-БД появились в 2017 году. О том, что ракеты поступили на вооружение российской армии, не сообщалось.

Напомним

Во время поездки во владивосток министр обороны рф сергей шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ракетные комплексы “Кинжал” и “Калибр”, которые россия использует для ударов по Украине.

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