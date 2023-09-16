Российские бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД дальностью более 6500 километров

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"Несет ракету Х-БД с дальностью более 6500 километров", - сказал командующий дальней авиацией ВКС россии генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время визита Кима на аэродром.

Детали

По его словам, грузоподъемность самолета "составляет 100 тонн". В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на Ту-160 установлены две кассеты из шести ракет.

Издание напоминает, что первые сообщения о разработке крылатой ракеты Х-БД появились в 2017 году. О том, что ракеты поступили на вооружение российской армии, не сообщалось.

Напомним

Во время поездки во владивосток министр обороны рф сергей шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ракетные комплексы “Кинжал” и “Калибр”, которые россия использует для ударов по Украине.