Російські бомбардувальники Ту-160 отримали крилаті ракети Х-БД дальністю понад 6500 кілометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Після візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на аеродром Кневічі у приморському краї рф російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 отримали нові крилаті ракети Х-БД. Про це йдеться у відео міноборони рф, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Несе ракету Х-БД з дальністю понад 6500 кілометрів", - сказав командувач далекою авіацією ВКС Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш під час візиту Кіма на аеродром.
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За його словами, вантажопідйомність літака "складає 100 тонн". Своєю чергою, міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що на Ту-160 встановлено дві касети з шести ракет.
Видання нагадує, що перші повідомлення про розробку крилатої ракети Х-БД з'явилися у 2017 році. Про те, що ракети надійшли на озброєння російської армії, не повідомлялося.
Нагадаємо
Під час поїздки до владивостоку міністр оборони рф сергій шойгу показав лідеру КНДР Кім Чен Ину ракетні комплекси “Кінжал” та “Калібр”, які росія використовує для ударів по Україні.