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Российская журналистка взяла "интервью" у погибшей в Керчи девушки

Российская журналистка взяла "интервью" у погибшей в Керчи девушки

Киев  •  УНН

 • 80667 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российская журналистка телеканала "Россия 24", которая пыталась спровоцировать украинскую делегацию в ПАСЕ, в прямом эфире взяла "интервью" у погибшей в Керчи девушки. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"С ужасом прочитала информацию, что ... кремлевская пропагандистка, та же ..., которая приставала к нашей делегации в ПАСЕ, из "Россия 24" в своей отвратительной программе транслировала "интервью" с ... погибшей в Керчи девушкой. И что потом мама девочки должна была второй раз ехать в морг на опознание своего мертвого ребенка. Это не укладывается в голове, это больше, чем пропаганда и отсутствие журналистских стандартов, это полная деградация и участие в худших гебельсовских практиках. Это реальный фашизм", - пишет нардеп.

По ее словам, санкционные списки США и ЕС следует существенно расширить, включив туда более широкий круг российских журналистов, причастных к разжиганию межнациональной розни и гибридной войны. Теперь же под санкциями оказалась, по ее словам, "только парочка кремлевских пропагандистов".

"Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран. Почему наш выдающийся союз журналистов (НСЖУ) до сих пор не выступил с такой инициативой на различных международных собраниях", - добавила политик. По ее мнению, украинской делегации в ПАСЕ и делегации в Парламентском комитете ассоциации стоит выступить с такой инициативой и добиться, чтобы "фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности, также были внесены в санкционные списки".

Отметим, что российская журналистка в прямом эфире по телефону взяла интервью якобы у студентки Керченского политехнического колледжа Алины Керовой.

Впоследствии стало известно, что на момент "интервью" девочка уже была мертва.

Напомним, 9 октября члены украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы спели Гимн Украины на камеру российским СМИ, когда журналистка "Россия 24" пыталась взять у них интервью.

17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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