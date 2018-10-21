У Керчі зросла кількість госпіталізованих в результаті стрілянини у коледжі

"Число госпіталізованих в результаті вибуху і стрілянини в коледжі в кримському місті Керч зросла до 47 осіб, загальна кількість травмованих - 73 людини", - повідомило видання.



"(Загальне число госпіталізованих - ред.) 47 осіб, ще люди звернулися. Загальна кількість (які отримали травми - ред.) - 73", - цитує видання слова співрозмовника.



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При цьому джерело інформації уточнило виданню, що в кримських лікарнях залишаються постраждалі в стані не важче середнього ступеня.



"Всіх важких забрали москвичі. Вчора відправили двох важких з РДКБ (Республіканської дитячої клінічної лікарні - ред.)", - додав представник центру.



Нагадаємо, хлопець останньої жертви теракту в технологічному коледжі в Керчі Вікторії Демчук намагався накласти на себе руки, проте вижив після падіння з 4-го поверху.



Раніше УНН повідомляв, що 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на "вбивство".



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Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.