В Керчи возросло количество госпитализированных в результате стрельбы в коледже

"Число госпитализированных в результате взрыва и стрельбы в колледже в крымском городе Керчь выросло до 47 человек, общее число травмированных - 73 человека", - сообщило издание.



Как напомнило издание, ранее сообщалось, что были госпитализированы 46 человек.



"(Общее число госпитализированных – ред.) 47 человек, еще люди обратились. Общее количество (получивших травмы – ред.) - 73", - цитирует издание слова собеседника.



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При этом источник информации уточнил изданию, что в крымских больницах остаются пострадавшие в состоянии не тяжелее средней степени.



"Всех тяжелых забрали москвичи. Вчера отправили двух тяжелых из РДКБ (Республиканской детской клинической больницы – ред.)", - добавил представитель центра.



Напомним, парень последней жертвы теракта в технологическом колледже в Керчи Виктории Демчук пытался покончить с собой, однако выжил после падения с 4-го этажа.



Ранее УНН сообщал, что 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".



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Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.