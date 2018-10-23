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Російська журналістка взяла "інтерв'ю" у загиблої в Керчі дівчини

Російська журналістка взяла "інтерв'ю" у загиблої в Керчі дівчини

Київ • УНН

 • 80667 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російська журналістка з телеканалу "Россия 24", яка намагалась спровокувати українську делегацію в ПАРЄ, в прямому ефірі взяла "інтерв'ю" у загиблої в Керчі дівчини. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.

“З жахом прочитала інформацію, що ... кремлівська пропагандистка, та сама ..., яка чіплялася до нашої делегації в ПАРЄ, з "Росія 24" в своїй огидній програмі транслювала "інтерв‘ю" із... загиблою в Керчі дівчиною. Й що потім мама дівчинки мала вдруге їхати до моргу на впізнання своєї мертвої дитини. Це не вкладається в голові, це більше, ніж пропаганда і відсутність журналістських стандартів, це повна деградація і участь в найгірших гебельсівських практиках. Це реальний фашизм”, — пише нардеп.

За її словами, санкційні списки США та ЄС слід суттєво розширити, включивши туди більш широке коло російських журналістів, причетних до розпалювання міжнаціональної ворожнечі і гібридної війни. Наразі ж під санкціями опинилась, за її словами, “тільки парочка кремлівських пропагандистів”.

“Чому їх немає в санкційних списках цивілізованих країн. Чому наша видатна спілка журналістів (НСЖУ) досі не виступила з такою ініціативою на різних міжнародних зібраннях”, — додала політик. На її думку, українській делегації в ПАРЄ і делегації в Парламентському комітеті асоціацію варто виступити з такою ініціативою і домогтися, щоб “прізвища аморальних людей, які руйнують європейські цінності, також були внесені в санкційні списки”.

Відзначимо, що російська журналістка в прямому ефірі телефоном взяла інтерв’ю нібито у студентки Керченського політехнічного коледжу Аліни Керової.

Згодом стало відомо, що на момент “інтерв’ю” дівчинка вже була мертва.

Нагадаємо, 9 жовтня члени української делегації в Парламентської Асамблеї Ради Європи заспівали Гімн України на камеру російським ЗМІ, коли журналістка “Росія 24” намагалась взяти у них інтерв’ю.

17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею “теракт”, в той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.

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