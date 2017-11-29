Российские власти разрешили крымчанам не выплачивать долги перед украинскими банками

Согласно принятому российскими властями закону, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения.

Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

Закон также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей.

Как сообщал УНН, в декабре 2015 года, В.Путин подписал закон о порядке погашения долгов жителей Крыма перед украинскими банками.