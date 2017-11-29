Российские власти разрешили крымчанам не выплачивать долги перед украинскими банками
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Так называемый государственный совет Крыма разрешил крымчанам не выплачивать задолженность перед украинскими банками в размере до 5 млн рублей. Такой закон во втором чтении депутаты "крымского парламента", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно принятому российскими властями закону, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения.
Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.
Закон также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей.
Как сообщал УНН, в декабре 2015 года, В.Путин подписал закон о порядке погашения долгов жителей Крыма перед украинскими банками.