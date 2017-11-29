Російська влада дозволила кримчанам не виплачувати борги перед українськими банками

Відповідно до прийнятого окупаційною владою закону, фізичні та юридичні особи, які мають заборгованість перед українськими банками до 5 млн рублів, повністю звільняються від її погашення.

Крім того, повне списання боргів передбачено також для соціально незахищених громадян, зокрема інвалідів, непрацюючих пенсіонерів, опікунів неповнолітніх.

Закон також передбачає процедуру врегулювання боргів, які перевищують 5 млн рублів.

Як повідомляв УНН, в грудні 2015 року, В.Путін підписав закон про порядок погашення боргів жителів Криму перед українськими банками.