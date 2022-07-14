Российская армия ночью и утром обстреляла Криворожский район, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе, пишет УНН.
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Российская армия ночью и утром обстреляла Криворожский район.
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"Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно устроил по населенным пунктам – деревне Большая Костромка и Зеленодольскую", - говорится в сообщении.
Как отметил Резниченко, обошлось без пострадавших.
Напомним
Оккупанты утром обстреляли Николаев.