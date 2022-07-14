Окупанти зранку обстріляли Миколаїв

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"Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації", - йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Окупанти намагалися винищувачами атакувати острів Зміїний.