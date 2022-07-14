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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти зранку обстріляли Миколаїв

Окупанти зранку обстріляли Миколаїв

Київ • УНН

 • 156861 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські військові знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади, пише УНН.

Цитата

"Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Прошу не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації", - йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Окупанти намагалися винищувачами атакувати острів Зміїний.

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