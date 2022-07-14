Окупанти намагалися винищувачами атакувати острів Зміїний
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти обстріляли острів Зміїний. Про це інформує УНН.
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"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острову", - повідомили в командуванні.
До того ж попередньої доби росіяни парою Ка-52 завдали три удари по українських позиціях у Херсонській області. Без втрат.
Нагадаємо
ЗСУ знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ.