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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти намагалися винищувачами атакувати острів Зміїний

Окупанти намагалися винищувачами атакувати острів Зміїний

Київ • УНН

 • 254131 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти обстріляли острів Зміїний. Про це інформує УНН.

Цитата

"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острову", - повідомили в командуванні.

До того ж попередньої доби росіяни парою Ка-52 завдали три удари по українських позиціях у Херсонській області. Без втрат.

Нагадаємо

ЗСУ знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ.

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