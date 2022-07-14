Оккупанты пытались истребителями атаковать остров Змеиный
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты обстреляли остров Змеиный. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - сообщили в командовании.
К тому же в предыдущие сутки россияне парой Ка-52 нанесли три удара по украинским позициям в Херсонской области. Без потерь.
Напомним
ВСУ уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск.