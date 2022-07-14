Оккупанты утром обстреляли Николаев

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"Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Прошу не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним

Оккупанты пытались истребителями атаковать остров Змеиный.