Російська армія вночі і зранку обстріляла Криворізький район, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду в Криворізькому районі, пише УНН.
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Російська армія вночі і зранку обстріляла Криворізький район.
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"Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Резніченко, обійшлося без постраждалих.
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