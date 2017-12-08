Российская агрессия не может стать "новой нормальностью" для Европы

"Российская агрессия в Донбассе уже убила более десяти тысяч человек и заставила почти два миллиона покинуть свои дома. Почти 25 000 получили ранения, а число погибших продолжает расти. Это не может стать" новой нормальностью "для Европы", - отметил министр.

Он отметил, что путем к миру в Донбассе минские соглашения, достижению которых Украина продемонстрировала свою приверженность практическими шагами. Однако, по словам П.Климкина, пока нет никаких соответствующих признаков с российской стороны.

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"И когда украинские граждане в оккупированном Крыму продолжают подвергаться жестоким репрессиям, а Россия бросает вызов мерам, установленным Международным Судом - это также не может быть принято как" новая нормальность "для Европы", - сказал Климкин.