Российская агрессия не может стать "новой нормальностью" для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российская агрессия на Донбассе и в Крыму не может стать "новой нормальностью" для Европы. Об этом во время заседания совета министров ОБСЕ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Российская агрессия в Донбассе уже убила более десяти тысяч человек и заставила почти два миллиона покинуть свои дома. Почти 25 000 получили ранения, а число погибших продолжает расти. Это не может стать" новой нормальностью "для Европы", - отметил министр.
Он отметил, что путем к миру в Донбассе минские соглашения, достижению которых Украина продемонстрировала свою приверженность практическими шагами. Однако, по словам П.Климкина, пока нет никаких соответствующих признаков с российской стороны.
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"И когда украинские граждане в оккупированном Крыму продолжают подвергаться жестоким репрессиям, а Россия бросает вызов мерам, установленным Международным Судом - это также не может быть принято как" новая нормальность "для Европы", - сказал Климкин.