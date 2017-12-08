Російська агресія не може стати "новою нормальністю" для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російська агресія на Донбасі та в Криму не може стати "новою нормальністю" для Європи. Про це під час засідання ради міністрів ОБСЄ сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Російська агресія в Донбасі вже вбила більше десяти тисяч людей і змусила майже два мільйони покинути свої будинки. Майже 25 000 отримали поранення, а число загиблих продовжує зростати. Це не може стати "новою нормальністю" для Європи", - зазначив міністр.
Він наголосив, що шляхом до миру в Донбасі є мінські угоди, досягненню яких Україна продемонструвала свою прихильність практичними кроками. Проте, за словами П.Клімкіна, поки немає жодних відповідних ознак з боку російської сторони.
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"І коли українські громадяни в окупованому Криму продовжують піддаватись жорстоким репрессіям, а Росія кидає виклик заходам, встановленим Міжнародним Судом - це також не може бути прийнято як "нова нормальність" для Європи", - сказав Клімкін.