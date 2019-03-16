Россия обещает ответить на санкции ЕС за инцидент на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Россия обязательно ответит на санкции, введенные Европейским Союзом против российских граждан из-за захвата в Керченском проливе украинских кораблей и членов их экипажей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в субботу ведомством, передаёт УНН.
"Решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы. Это - безответственный путь... Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - заявили в МИД РФ.
В российском министерстве заявили, что, по их мнению, задержание украинских моряков и кораблей было осуществлено "в полном соответствии с нормами международного права", а также высказали сожаление в связи с тем, что Европейский Союз "солидаризировался с киевскими властями".
Как сообщал УНН, 15 марта Европейский Союз дополнил санкционные списки восьмома лицами в связи с инцидентом в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и членов их экипажей.
Позже 15 марта Канада и Австралия присоединились к ЕС и США.