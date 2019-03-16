Росія обіцяє відповісти на санкції ЄС за інцидент на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Росія обов'язково відповість на санкції, введені Європейським Союзом проти російських громадян через захоплення в Керченській протоці українських кораблів та членів їхных екіпажів. Про це йдеться у заяві МЗС РФ, опублікованій в суботу відомством, передає УНН.
"Рішення Ради ЄС свідчить про неповагу до права Російської Федерації на забезпечення захисту свого державного кордону. Це - безвідповідальний шлях... Російська сторона не залишить без відповіді недружню акцію ЄС", - заявили у МЗС РФ.
У російському міністерстві заявили, що, на їхню думку, затримання українських моряків і кораблів було здійснено "у повній відповідності з нормами міжнародного права", а також висловили жаль у зв'язку з тим, що Європейський Союз "солідаризувався з київською владою".
Як повідомляв УНН, 15 березня Європейський Союз доповнив санкційні списки восьмома особами в зв'язку з інцидентом в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українських судна і членів їхніх екіпажів.
Пізніше 15 березня Канада і Австралія приєдналися до ЄС і США.