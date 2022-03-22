Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: погиб один человек, уничтожена железнодорожная станция
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Из-за атаки врага погиб один человек, уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Детали
Также сообщается, что рашисты разрушили железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время.
Добавим
В Харьковской области оккупанты сегодня обстреляли город Лозовая. В результате удара, ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет, разрушено около 20 домов в частном секторе.