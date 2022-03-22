Харківщина: ворог обстріляв місто Лозова, 8 людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рашисти сьогодні обстріляли місто Лозова у Харківській області. Внаслідок удару, поранення отримали 8 цивільних людей, дітей серед них немає, зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне Харків.
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“Внаслідок обстрілу Лозової поранення отримали 8 цивільних людей, дітей серед них немає. Зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
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