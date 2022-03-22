Харьковщина: враг обстрелял город Лозовая, 8 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Рашисты сегодня обстреляли город Лозовая в Харьковской области. В результате удара, ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет, разрушено около 20 домов в частном секторе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспильне Харьков.
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“В результате обстрела Лозовой ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет. Разрушены около 20 домов в частном секторе”, - говорится в сообщении.
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