Харьковщина: враг обстрелял город Лозовая, 8 человек ранены

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“В результате обстрела Лозовой ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет. Разрушены около 20 домов в частном секторе”, - говорится в сообщении.

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Рашисти продолжают бить по гражданскому населениюУкраины. Сегодня в Северодонецке российские нелюди открыли огонь по детской больнице. Детей и врачей удалось эвакуировать в безопасное место.