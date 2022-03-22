Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: загинула одна людина, знищено залізничну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти завдали ракетний удар по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Через атаку ворога загинула одна людина, знищена залізнична станція Павлоград-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резниченко.
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Також повідомляється, що рашисти зруйнували залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Рух через станцію зупинено на невизначений час.
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На Харківшині окупанти сьогодні обстріляли місто Лозова. Внаслідок удару, поранення отримали 8 цивільних людей, дітей серед них немає, зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі.